Ametrano: “Mazzocchi ha valori, non è casuale se Conte lo mette in campo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele Ametrano, vice allenatore del Chions, ex giocatore di Napoli, Udinese e Juventus.

Dopo la Champions, la Juve sarà affaticata in vista della partita col Napoli?

“La vittoria da rinnovato entusiasmo alla Juventus quindi è vero che può toglierti qualche energia, ma sono giocatori che tranquillamente possono reggere il doppio impegno settimanale. Sono scorie che riusciranno a smaltire. Inoltre, la vittoria, darà la spinta per giocare una partita impegnativa col Napoli”.

Lei ha giocato anche con Empoli e Cagliari, ultime avversarie di Juve e Napoli…

“L’Empoli è una squadra fresca, giovane, sono anche ben organizzati: si deve stare attenti, il pareggio con la Juve non è un risultato casuale. Il Cagliari sicuramente non meritava un passivo così largo: il Napoli deve tanto a Meret. Gli azzurri si stanno ricostruendo, Conte è un motivatore unico, e sta sulla strada giusta”.

Si vede più la mano di Motta alla Juve o quella di Conte al Napoli?

“Dopo la sconfitta col Verona, il Napoli è in ripresa, non molla mai, invece Motta mi sta riprendendo perché, in poco tempo, sta costruendo qualcosa che alla Juve mancava da molti anni”.

Mazzocchi viene criticato dalla piazza, ma Conte non lo sostituisce mai

“Nelle grandissime squadre, come il Milan di Sacchi, c’era Colombo, oppure il Gattuso di turno nella squadra di Ancelotti. Ci sono dei giocatori che fanno un lavoro oscuro che danno equilibrio a tutto il gruppo. Il ragazzo ha dimostrato di avere dei valori, e se Conte lo mette in campo non è casuale”.

