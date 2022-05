Classe 2003, Giuseppe Ambrosino è stato eletto come miglior attaccante del Campionato della Primavera 1 ai “PRIMAVERA 1 TIMVISION BEST ADWARDS 2022”.

Il giovane procidano nel corso di questo campionato è riuscito a segnare ben 19 reti, motivo per il quale, il tecnico azzurro Luciano Spalletti lo ha convocato diverse volte in prima squadra.

Chissà se dopo questo riconoscimento, Spalletti e ADL, non focalizzino su di lui l’attenzione optando per un contratto in Serie A.

NAPOLI PRIMAVERA FOTO MOSCA

