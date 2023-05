All’Italia Under 20 serviva assolutamente vincere contro la Repubblica Dominicana, possibilmente anche con un ampio scarto di gol. La sfida alla cenerentola del raggruppamento D era diventata fondamentale, dopo che gli Azzurrini avevano inopinatamente sprecato il primo match point in vista Ottavi, facendosi battere a sorpresa dalla Nigeria, nella seconda giornata.

La squadra di Carmine Nunziata doveva quindi contendere al Brasile il passaggio del turno. Entrambe, infatti, erano appaiate a quota 3 punti. Ma la differenza reti a favore dei verdeoro penalizzava la Nazionale, costringendola al terzo posto in classifica. Posizione assai scomoda, alla luce del regolamento della competizione, che ripesca le quattro migliori terze. Ovviamente, per scongiurare un abbinamento contro una corazzata, era comunque meglio puntare alle prime due piazze del girone.

Rivincita contro l’Inghilterra

Insomma, al cospetto della Repubblica Dominicana, le premesse erano favorevoli all’Italia, a caccia della vittoria che avrebbe garantito i sei punti, considerando che contemporaneamente si affrontavano pure Brasile e Nigeria.

Alla fine, l’Under 20 ha centrato l’obiettivo, superando 3-0 i caraibici. Conquistano il secondo posto nel gruppo D. Come immaginato alla vigilia, proprio la differenza reti ha stabilito le gerarchie, con tre squadre a 6 punti: primo (+7) il Brasile, che ha superato 2-0 la Nigeria. Secondi gli Azzurrini (+2), e terzi gli africani (+1). In ogni caso, ripescati tra le migliori terze.

Ora il Commissario Tecnico Nunziata ed i suoi ragazzi aspettano solamente di conoscere l’avversario degli Ottavi. Il secondo posto vale il trasferimento a La Plata, dove il 31 maggio incroceranno la prima del gruppo E. Dovrebbe presumibilmente essere l’Inghilterra, attualmente a punteggio pieno, che nel prossimo incontro affronterà l’Iraq, fanalino di coda a 0 punti.

Una bella occasione per prendersi la rivincita della sconfitta maturata in semifinale nell’Europeo U19, l’anno passato.

Calcio proattivo e di qualità

Brilla ancora la stella di Cesare Casadei. A tratti veramente dominante, e autore finora di ben quattro gol, con due doppiette. Ma se il centrocampista di proprietà del Chelsea era tra i più reclamizzati, Giuseppe Ambrosino è apparso come una ventata d’aria fresca nella fase offensiva azzurra. La sua fisicità ha tenuto impegnata la retroguardia caraibica, consentendo di ripulire un mucchio di palloni sporchi, specialmente in situazione spalle alla porta.

In effetti, mentre il centravanti del Napoli, in prestito al Cittadella, “fissava” i difensori, obbligandoli a tenere la posizione oppure correre all’indietro per assorbirne la ricerca della profondità, Baldanzi e Pafundi si muovevano tra le linee e combinavano nello stretto. Rendendo così fluido ogni possesso.

Se l’1-0 arriva sugli sviluppi di una palla inattiva, con la traiettoria del corner prolungata da Ambrosino e chiusa in rete dal colpo di testa di Casadei, il raddoppio è tutta farina del calcio propositivo espresso dalla squadra, in cui convivono il talento ipercinetico di alcuni, con l’efficienza della manovra collettiva.

Il recupero palla alto è frutto dell’aggressività di Ghilardi, che scippa l’attrezzo ed esplora lo spazio con una precisa verticalizzazione, rifinita in rete da Ambrosino. Ci pensa quindi Casadei a chiudere i conti, indicando chiaramente la via per il futuro dell’Under 20.

