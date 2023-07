Ambrosino-Catanzaro: si può fare, in prestito

Giuseppe Ambrosino corre e suda in ritiro a Dimaro sotto l’occhio attento di Rudi Garcia. Vuole provare a giocarsi le sue carte con i Campioni d’Italia, dopo l’esperienza maturata la scorsa stagione con Como e Cittadella, in Serie B. Dentro di sé spera ancora di poter vestire la maglia azzurra. Un pensiero che però non sembra albergare nella testa del club.

In effetti, il Napoli, vorrebbe cederlo nuovamente in prestito. Consentirgli di vivere una stagione da protagonista, giocando con continuità, affinchè accumuli esperienza, minutaggio e gol.

Ovviamente per età e talento, Ambrosino rientra nell’alveo ristretto dei profili che maggiormente possono attirare in cadetteria. Il candidato più probabile resta il neopromosso Catanzaro, che s’è già mosso con decisione sul centravanti nativo di Procida. I giallorossi, infatti, sono alla ricerca di un centravanti “Under” da affiancare a Iemmello.

