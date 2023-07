Ambrosino al Catanzaro. Ormai è fatta, l’attaccante procidano ad inizio della prossima settimana, firmerà con il club giallorosso. Dopo aver giocato, nell’amichevole contro l’Anaune, da titolare, colpendo anche un palo, per l’enfant prodige, si profila un altro anno tra i cadetti.

Ovviamente andrà in prestito, per lui il DS Magalini, ha in mente un ruolo nel tridente con D’Andrea e Stoppa. Soprattutto di giocare con più regolarità, fare le classiche ossa, per tornare a Napoli in pianta stabile.

Per Giuseppe Ambrosino, l’anno trascorso non è stato semplice. Prima parte di stagione a Como, tra difficoltà di ambientamento e molta panchina. Il passaggio al Cittadella lo ha sicuramente giovato, tanto da guadagnare la convocazione in Nazionale Under 20. Il mondiale con gli azzurri è andato molto bene, nonostante la sconfitta in finale, il gioiellino del Napoli è stato tra i protagonisti.

Spalletti era rimasto entusiasta di lui, ma la giovane età e una concorrenza agguerrita, lo consigliarono al trasferimento.

I contatti tra Meluso e Magalini sono frequenti, per chiudere tutto già dai primi giorni, della prossima settimana. Si erano palesate ipotesi al Parma o in Premier, ma il Catanzaro è stata la società più convinta sul calciatore. Soprattutto perché Ambro andrà in prestito secco, senza nessuna possibilità di riscatto, per poi rientrare alla base. In più il nuovo diesse partenopeo ha più rapporti, nei campionati minori, per cui ha considerato la piazza calabrese, la più confacente. Tifo caldo, stadio piccolino ma intenso. Il Catanzaro viene da un’ottima stagione, dove ha sfiorato la promozione. Gli obiettivi sono alti per i calabresi, per Ambrosino potrebbe essere una vetrina importante.

A 19 anni è il momento, per il ragazzo di Procida, di fare il salto decisivo. Un campionato da protagonista in B, tornare a Napoli, per ritagliarsi un ruolo importante.

Il club partenopeo crede molto in lui, il talento c’è, sicuramente i tifosi azzurri, seguiranno il campionato cadetto quest’anno, con molta più attenzione.

La speranza è di rivedere Giuseppe la prossima volta, sul terreno del Maradona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati