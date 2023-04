Ambrosini : Non volevo accusare Lozano!

L’ex milanista, Massimo Ambrosini, ieri al commento tecnico per Prime, nella telecronaca di Milan Napoli, ha lasciato del malcontento, in molti tifosi azzurri.

Quest’oggi è intervenuto, durante la trasmissione Radio Gol, condotta da Walter De Maggio, per tornare sull’ accaduto.

In prima analisi, si è parlato della partita, delle possibilità di entrambe le squadre, in vista del ritorno. Questo il pensiero dell’ex centrocampista rossonero:

“In telecronaca ho detto più volte, che il Napoli mi ha fatto un’ottima impressione. Poi è andato un pochino in difficoltà, nel corso della partita. Infatti, come già detto, la peggiore notizia per il Napoli non sta nel risultato, ma nelle assenze per la gara di ritorno”

Una prova di coraggio e carattere, che in pochi si aspettavano, dopo lo 0-4 del Maradona. Dello stesso avviso, l’ex Nazionale:

“Ci siamo tutti interrogati se la sconfitta di dieci giorni fa, potesse lasciare delle scorie, nella mente dei calciatori. Il Napoli, invece, ha dato una risposta di grande carattere, non permettendo al Milan di fare il suo gioco, nella prima parte, sicuramente una buona notizia per il Napoli”

Per Ambro il discorso qualificazione, resta apertissimo:

“La gara di ritorno è aperta, sarà un’altra partita bellissima. Pensavo di vedere una gara bloccata, per tanti motivi, invece le due squadre si sono affrontate a viso aperto. Al ritorno il Milan non giocherà per difendere il risultato, poi se ci sarà Osimhen, la partita sarà ancora più bella. In casa, sono sicuro, che il Maradona farà la differenza”

L’amaro in bocca è rimasto soprattutto per l’arbitraggio, Kovacs si è dimostrato non all’altezza, di un quarto di finale di Champions League:

“Il metro arbitrale è stato cambiato in maniera radicale, tra primo e secondo tempo. Ci stavano le ammonizioni per Krunic e Leao, nel secolo fallo di Anguissa solitamente si da il cartellino giallo. Kim invece è stato ingenuo nella protesta, sapendo di essere in diffida, con l’arbitro in quel momento in confusione”

I tifosi del Napoli però, sono arrabbiati con Ambrosini, per il commento su un’azione di Lozano. Il messicano, secondo la tifoseria, viene dipinto dal milanista, come simulatore:

“Mi dispiace se ho offeso qualcuno, ho sempre avuto grandissimo rispetto per Napoli e i suoi tifosi. Anch’io da calciatore venivo spesso accusato, di simulare, che accentuassi certi contrasti. Non volevo assolutamente accusare Lozano, ho solo detto che era un contrasto spalla a spalla, e il messicano avesse un po’ cercato quella situazione. Forse sono stato frainteso e mi dispiace, comprendo il calore con cui i tifosi seguono il calcio, mi dispiace se si sono risentiti. Come detto, ero il primo che a volte ha preso dei rigori, facendo molto peggio di Lozano. Mi dispiace perché i tifosi del Napoli, sono stati sempre carini con me”

Nella gara di ritorno la telecronaca passerà a Mediaset, ci saranno quindi voci diverse, almeno da un punto di vista scaramantico, i tifosi possono stare tranquilli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati