Gli amabili resti del 2020: parvenze di socialità ai tempi del Covid

Manca veramente poco alla conclusione di questi 12 mesi. Infernali, cattivi e ingiusti. Non c’è altro modo di descrivere un anno che di positivo ha avuto ben poco. Anzi, direi che mai come il 2020 la positività è stata una contraddizione bella è buona, di quelle che ti fanno mettere in dubbio le tue stesse convinzioni su te stesso come individuo socialmente attivo.

Sì, perché siamo una società, e la prima prerogativa di una società è proprio quella di scambiarsi gesti “sociali”. Dall’abbraccio ai cari al bacio di conforto ci è stato negato il motivo per cui siamo nati. La condivisione. E no, non parlo di quella su Facebook, Instagram, Twitter oppure come direbbe il buon caro Denzel Washington “quel cassonetto con la roba dentro”.

Preambolo a parte, in questo articolo non scriverò né di mercato né di critiche. Mi va di mettere nero su bianco quanto, sempre in modo alquanto paradossale, il calcio abbia unito ancor di più le persone, “connettendole”, ai tempi del Coronavirus.

Siamo partiti ad inizio anno con una di quelle preoccupazioni che ci portava a pensare quanto quel virus, che stava massacrando il grande impero cinese, potesse prima o poi colpire anche noi. È stato così. Ci hanno dovuto rinchiudere in casa, dettarci misure di sicurezza per prevenire il contagio e comunicarci che con ogni probabilità questo incubo sarà duro a finire.

Il calcio si fermo, lo sport tutto si fermo. Analizzerò in particolare la questione con un occhio specificatamente rivolto al tifoso napoletano. Quel tifoso napoletano che la domenica alle 15 doveva per forza di cose sedersi a tavola perché giocava la sua squadra del cuore, il Napoli. Quel tipo di tifoso che del calcio ne fa una via di fuga dai problemi, almeno una volta alla settimana.

Quello che in poche parole, la partita non gliela puoi togliere, commetteresti un crimine immondo.

Il coronavirus, oltre ai problemi economici, nei mesi scorsi aveva portato la giustificata delusione per l’ancor più giustificata mancanza di match settimanali. Se ancora ci penso, io che son sportivo, non tifoso…ma sportivo, mi si accappona la pelle; e penso che a tutti, indistintamente dalla bandiera faccia lo stesso effetto.

Un colpo al cuore per tutto lo spettacolo: concerti, teatri, show e sport. Sì, perché lo sport, se proprio ci pensate bene, è uno spettacolo. Ma non perché Insigne fa il tiro a giro sul secondo palo, oppure perché Ospina e Meret salvano un tiro all’incrocio. Lo sport inteso come agglomerato di tutte le discipline è uno spettacolo poiché crea socialità, crea passione, dolore, amore, rabbia, delusione, preoccupazione, gioia e infine crea connessione. Connessione tra le persone.

Tu, tifoso napoletano! Pensa se durante questo momento storico estremamente delicato non avresti potuto inveire (sempre in modo sportivo) contro la Juventus, il Milan, la Fiorentina o qualsiasi altra squadra. Probabilmente, a Napoli, quelle poche persone presenti in strada avrebbero dovuto dimezzare gli argomenti di discussione.

E poi, poi ci ha portato via idoli storici, questo virus. Ci ha portato via il più grande di tutti i tempi, il Re del Calcio, il simbolo di ogni partenopeo: da più anziano al più giovane. Perché Maradona siamo tutti noi; quel genio che ritroviamo costantemente nell’antica arte di arrangiarsi e trovare lo spiraglio di opportunità e positività nella nostra vita.

Questo giustificato dal fatto che noi, proprio noi siamo napoletani, nati da questa che io chiamo “la bella femmina piena di collera”; e Diego pure lo era. Napoletano di adozione che ha smosso tutto un popolo.

Assembramenti. Ne abbiamo creati in quell’occasione e ci son stati perdonati. Per forza, non si può negare l’omaggio ad un simbolo del genere. Maradona morto è stato l’ultimo colpo inflitto alla città, prima del disastro procurato dalle calamità naturali recenti.

Io come tutti ho posato il mio cimelio fuori l’attuale stadio. La mia prima maglia del Napoli, quella della serie C; la prima casacca in trasferta dell’era De Laurentiis, alla quale ero e sono particolarmente legato.

Faccio parte della generazione che quasi non capiva perché il Napoli dovesse fallire. Lo ammetto, da piccolo ho iniziato ad amare il calcio grazie alle magie di Del Piero. È per questo che riesco ad avere un occhio obiettivo sulla questione. Io, napoletano, incantato da Pinturicchio ma sempre legato alla mia maglia. Quasi mi faccio i complimenti…

Si, perché in una città dove si vive di calcio 24 ore al giorno comprese le ore di sonno, questo sport ha un ruolo fondamentale. Non sappiamo di cosa parlare? Di sicuro si può discutere di calcio e di come l’arbitro non abbia dato il rigore, del prossimo obiettivo della campagna acquisti.

Napoli è il calcio, il calcio abita a Napoli. Questo non possono togliercelo, è identitario della città.

Un ruolo fondamentale lo ha giocato la tecnologia; ci ha permesso di fare goal, potendo discutere con milioni di persone di svariati argomenti.

La mia personalissima analisi ha fruttato una positivissima impressione sul modo di affrontare una discussione, il più delle volte, in modo civile. Le persone hanno capito che inveire contro il prossimo per un qualsiasi motivo non è prioritario, almeno in questo momento. Ho notato che si discute, ci si confronta, si parla e ragiona, spesso, su ciò che ha detto l’interlocutore. I social danno modo di condividere le idee; vedere napoletani e juventini che iniziano una conversazione civile pare quasi utopico, ma forse il Covid ci ha imboniti tutti.

È per questo che il calcio è uno spettacolo. Uno di quelli pirotecnici della notte del 31 dicembre. Ci dà connessione, unione e ci stampa, il più delle volte, un sorriso sulle labbra.

Siamo individui e società, siamo parole e pensieri. E questo, signori, il virus non ce lo porterà mai via.

Tanti auguri.

Potrebbe interessarti anche questo – Napoli, Umberto Chiariello: “Critico, ma non boccio”

Segui PerSempreCalcio.it