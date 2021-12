Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter la grande vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan: “Che cos’è la felicità? Una vittoria come quella di stasera a Milano questa è la felicità. È una vittoria del cuore, il Napoli ha lottato come un leone con i singoli e come squadra, e le assenze pesano meno quando hai un impianto di gioco collaudato“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati