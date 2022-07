Alvino: “Vi do una notizia sicura su Mertens”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per dare gli ultimi aggiornamenti sulla questione contrattuale di Mertens

“Vi do una notizia sicura su Mertens. Il Napoli non andrà oltre l’offerta fatta pervenire la belga. Ma ora la palla passa a Spalletti, credo che sarà fondamentale se uscirà allo scoperto per chiedere la permanenza di Mertens. Solo così il belga potrebbe restare ancora a Napoli”

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati