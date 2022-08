Alvino: “Vi dico tutto su Navas e Fabian! Su Raspadori…”

Carlo Alvino ha annunciato la chiusura della doppia operazione di mercato che il Napoli sta completando con i francesi del Paris Saint Germain.

“Keylor Navas al Napoli e Fabian Ruiz al PSG, l’operazione andrà in porto con buona pace di tutti”.

Lo ha confermato, ancora una volta, il giornalista da sempre vicino alle vicende del Napoli, Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo:

“Potrebbe prendere piede anche un’ipotesi sorprendente di mercato, con il Napoli che terrebbe il friulano Meret, con Sirigu, anche se dovesse arrivare Navas. Anche se è più probabile vada via Alex”.

Carlo Alvino, inoltre, aggiunge:

“Domani facciamo un tifo infernale per il Napoli, perché sulla carta sembra la partita più facile in assoluto, ma non è così. Il campo è una cosa, il calciomercato è un’altra ancora. Concentriamoci sulla gara, vale tre punti come tutte le altre, ma bisogna sostenere gli azzurri per vincere e portare il bottino pieno a casa”.

Infine su Raspadori, chiosa:

“Non ci sono problemi, è un calciatore del Napoli, ma la Lega nel week end sospende i trasferimenti, quindi sarà ufficializzato lunedì mattina”.

