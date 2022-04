Alvino sul Napoli: “Basterebbe giocare per onorare la maglia ed un popolo intero”

Il giornalista Carlo Alvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, affermando che non bisogna fare piu’ proclami ma fatti:

“Come ci si rialza dopo questo pari con la Roma? Per le speranze del Napoli per poter coltivare il sogno scudetto è stato un colpo quasi mortale quel gol di El Shaarawy al 91’. Ora l’unica medicina è il lavoro, spesso quest’anno il Napoli dopo rovinose cadute è stato capace di alzarsi. Spalletti e i suoi ragazzi devono dimostrarci che devono continuare a crederci più che con le parole sui social con i fatti sul campo. Ci affidiamo alla residua speranza dell’aritmetica che ancora concede al Napoli qualche chance, ma mi auguro che ci sia ancora nella squadra quello spirito identitario che fa parte della storia del Napoli. Basterebbe giocare per onorare la maglia e per rappresentare un popolo intero.

Prossimo turno favorevole al Napoli? Per quello che vale la carta e i pronostici sicuramente, sembra un turno dove il Napoli poterebbe rosicchiare qualcosa alle milanesi. Questo campionato, però, non lascia nulla di scontato, quindi resto molto cauto. Gli impegni delle milanesi, soprattutto del Milan a Roma con la Lazio, sono molto difficili. Il Napoli deve guardare a sé stesso per onorare questo finale di stagione e in segno di rispetto verso i tifosi. Deve battere l’Empoli anche per vendicare quella sconfitta dell’andata, che insieme alla sconfitta in casa con lo Spezia è un‘onta che pesa su questo campionato.

Dopo Lobotka anche Juan Jesus si è fermato? Alle volte diciamo che non dobbiamo creare alibi a Spalletti, ma qualche segno astrale c’è. Viene squalificato Koulibaly e si fa proprio male il suo sostituto Juan Jesus, è davvero incredibile, sembra che c’è qualcuno dall’alto che non vuole che il Napoli vinca. Quando sento dire che il Napoli ha recuperato tutti resto in silenzio, perché inizio a temere che si può fare qualcun altro”.

