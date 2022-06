Alvino su Adl: “Qualsiasi cosa dica De Laurentiis , criticata a prescindere”

Carlo Alvino, giornalista, e intervenuto alla radio ufficiale del calcio Napoli, e parlando di Adl , si e’ cosi espresso:

“Le esternazioni di De Laurentiis sono state vivisezionate, analizzate come se avesse parlato Putin o Biden. Qualsiasi cosa viene detta da De Laurentiis, per quelli che sono anti a prescindere, è da criticare. Per quelli che invece sono a favore, sono parole che vanno verso la direzione dei complimenti. Tante volte il presidente sbaglia la forma delle sue uscite ma non sbaglia mai il contenuto. Lo dico senza ombra di smentita. Sulla forma possiamo discutere e possiamo criticare, ma sul contenuto non ha mai sbagliato nulla. Ha sempre detto le verità con franchezza, a volte con troppo cinismo, ma il contenuto delle frasi di De Laurentiis è inappellabile”.

