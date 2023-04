Alvino risponde ironicamente al giornalista Zuliani: “Racconta barzellette…”

Il giornalista Carlo Alvino, nel corso del consueto filo diretto con in tifosi azzurri su Kiss Kiss, ha inviato una frecciata nemmeno troppo velata a Claudio Zuliani, pur non nominandolo esplicitamente:

“Nella giornata di oggi giovedì sei aprile mi sono imbattuto in un commento che mi ha fatto molto ridere, una sorta di barzelletta. Un giornalista di fede non colorata ha detto di non essere sicuro che il Napoli vincerà lo scudetto. Lui si chiede: ‘Ma siete sicuri che il Napoli vincerà?”.

“Vedremo quanto accadrà da qui al termine della stagione e anche quale sarà il destino della sua squadra del cuore (la Juventus, ndr)“, ha aggiunto Carlo Alvino nel corso del suo intervento in radio.

Claudio Zuliani, intervenuto ai microfoni di 7 Gold, aveva parlato così degli azzurri: “Siete proprio sicuri che il Napoli vincerà lo scudetto? Ho visto squadre perdere il titolo avendo un grande vantaggio. Inoltre mi risulta che ci sia un po’ di maretta tra De Laurentiis e i tifosi”.

