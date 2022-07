Alvino: “Il Napoli è interessato a Dybala!”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal per dire cosa ne pensa delle ultime voci di mercato relative ad un eventuale interessamento del Napoli per il fantasista argentino Dybala.

“Se c’è la possibilità di avvicinare un calciatore bravo il Napoli c’è sempre, che si chiami Dybala o Mertens. Ieri Edo ha dismesso i panni del vice presidente e ha parlato da tifoso del Napoli. Ha detto che le vie del mercato sono infinite e non ci giriamo intorno.

L’interesse per Dybala c’è.

De Laurentiis a Dimaro tra domani e dopodomani? Sì, è probabile. La sua presenza non è mai banale e mai come quest’anno sarà ancora più importante. Sono curioso di vedere come andrà a finire il faccia a faccia con Koulibaly“.

