Alvino è una furia: “Cori sul Vesuvio? Faccio un appello al ministro Abodi”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

Così Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli: le sue parole:

“Mi dicono che qualche coro anti-Napoli sia già partito. Inneggiare al Vesuvio per sterminare un popolo è roba da razzisti. Questi non sono imbecilli, sono dei razzisti! Voglio dire una cosa, tutto il mondo ha tutelato Paola Egonu dopo quello che le è successo, ed è giusto che sia così. Mi pongo però una domanda: perché lo stesso sdegno non c’è anche contro i cori contri i napoletani? Ormai accadono in tutti gli stadi, anche quando non c’è il Napoli in campo. Né Gravina né il presidente del Coni sono intervenuti. Io spero che Abodi, nuovo ministro dello Sport, alzi la voce e si faccia sentire. Questa è la vergogna: fare la politica dei due pesi e due misure”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati