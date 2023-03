Alvino da urlo: “ Altro che lasciare…Si provera’ anche a trattenere!”

Carlo Alvino, noto giornalista esperto di vicende in casa Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato della possibile permanenza sia di Kvaratskhelia che di Osimhen nella prossima stagione sportiva del Napoli. Il tema ovviamente tiene parecchio banco in queste settimane dato lo splendido lavoro che stanno portando a termine in stagione.

Di seguito un estratto:

“Ad ogni sosta siamo costretti a leggere di questo super-mercato in uscita dal Napoli. Mi fa ridere tutto ciò: qualcuno dimentica che il Napoli non ha bisogno di vendere ed è costruito con amore, con una linea mai derogata anche se a volte impopolare. In questo momento De Laurentiis non ha desiderio a sedersi al tavolo con nessuno, neanche dinanzi ad offerte da 150 milioni di euro. Per Kvaratskhelia e per Osimhen c’è la volontà di prolungare i contratti di questi due ragazzi. De Laurentiis sa che tenendo in rosa calciatori di questo calibro, la possibilità di vittoria è maggiore”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati