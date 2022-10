Alvini, Si puo capire l’amarezza, Ma la cecita’ no!

Per il tecnico della Cremonese, Alvini, il Napoli ha avuto la strada spianata da un “mezzo rigore”. L’allenatore grigiorosso si riferisce al contatto tra Bianchetti e Kvaratskhelia, che ha portato l’arbitro Abisso ad assegnare senza esitazioni un penalty apparso per la verità piuttosto netto. E invece per Alvini non andava assegnato:

“La Cremonese c’è stata, sin dall’inizio della partita. Sapevamo che avremmo potuto metterli in difficoltà nel secondo tempo e così è stato, abbiamo tenuto botta fino al 92′ anche se poi si è perso male. Il Napoli è una grande squadra, spinta da un grande pubblico e auguro a Spalletti di vincere qualcosa di importante, lo merita. Oggi però il Napoli è passato in vantaggio su un mezzo rigore, posso dirlo serenamente perché vengo da lontano. Un rigore del genere, visto che ci sono anche le nuove norme e non si tende a fischiarli più, visto che abbiamo avuto incontri con gli arbitri e ci è stato detto che un contatto del genere non si fischia mai. Le mie parole non influiscono su quelli che sono i meriti al Napoli, ma era un mezzo rigore”.

Alvini, Una protesta che sa di sogni proibiti!

Strano davvero che un allenatore come Alvini, che per carita’, fa giocare bene le sue squadre ed anche ieri non ha deluso certo la sua Cremonese, metta in discussione un risultato per un calcio di rigore, sacrosanto, assegnato agli azzurri, per fallo su Kvara.

Dove ci si dimentica del pari casuale, vista la fortuita deviazione che porta al gol dei grigiorossi, dove in precedenza Radu salva due volte su Raspadori, oltre che non nominare un fallo netto in area di rigore della Cremonese, per trattenuta plateale su Anguissola, sinceramente c’è da restare basiti!

Se poi si è colpiti da cecità da prestazione, chiaro il riferimento al non prenderle, un peccato il palo di Rrahmani dopo 2 minuti, e si mette in discussione un risultato più che meritato, allora c’e’ davvero da chiamare aiuto!

Strano però che quando si perde contro Milan e Juve , anche se si è giocato bene, non si fa riferimento alla frase storica…giocata alla pari!

Alvini, E uscito dispari…Non pari!

Ma chiudiamola con un sorriso, e tanta illusione per il povero tecnico grigiorosso, che poverino, ha avuto l’unico torto di aver confuso,non solo i colori delle maglie, ma addirittura la gara stessa. Speriamo per lui che contro Spezia e Samp non capiti lo stesso incidente!Anche perche’ giocare alla pari e un conto, vincere le partite…beh, ci siamo capiti!

