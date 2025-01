C’è una parte di critica e addetti ai lavori che considera il Napoli la più “contiana” delle squadre allenate dall’Uomo del Salento, perché la capolista fa affidamento su una evidente solidità in fase di non possesso. Eppure non ragione (e agisce) in termini puramente difensivi. Forse a trarre in inganno chi vive solamente di pregiudizi sono i movimenti codificati con cui gli azzurri arrivano a saturare la trequarti altrui. Facile, se analizzati attentamente, scoprire che invece Antonio Conte ha implementato un gioco nient’affatto prevedibile. A fare veramente la differenza in questo momento della stagione, infatti, alcune novità tattiche introdotte nelle ultime settimane. In primis, la gestione del pallone sotto pressione in occasione delle uscite dal basso.

Con la difesa stressata dal pressing, Lobotka schermato puntualmente e con tutte le linee di passaggio chiuse, il Napoli non forza la giocata diretta, appoggiandosi a Lukaku. Ma usa Meret come strumento in grado di creare superiorità numerica: il retropassaggio verso il portiere, dunque, invita gli avversari a scalare in avanti sui riferimenti. Così, il lancio morbido per Big Rom diventa la soluzione adeguata per stimolarne la sponda, abbinandola alla conquista delle “seconde palle”, grazie agli inserimenti ed alla fisicità di McTominay e Anguissa.

Napoli “invasore” con le mezzali

Il Napoli impone un calcio basilare, non importa se di fronte ha competitor di pari livello oppure candidate alla zona salvezza: lo sviluppo dell’azione, superata la prima linea di pressione, prevede sempre un esterno che garantisce l’ampiezza. Dopo, ovviamente in base all’altezza di campo, è possibile servire la mezzala, lesta a smarcarsi alle spalle dell’avversario. Altrimenti, chi lavora in fascia punta il dirimpettaio e arriva sul fondo. Là, con la difesa portata tendenzialmente ad appiattirsi a tutela dell’estremo difensore, quindi che sta collassando, schiacciandosi sulla linea di porta, il cross in situazione di cutback libera il rimorchio (Anguissa o McTominay) affinché batta a rete indisturbato.

Insomma, che sia una squadra tecnica oppure fisica, ultimamente il trend esplorato da Conte punta sulla capacità di alzare il baricentro in occasione della costruzione avversaria. Parte integrante di una strategia assai equilibrata, che mira non solo a tentare di recuperare in alto il pallone. Bensì, permette ai partenopei di rimanere costantemente stretti e corti, senza perdere mai le distanze. Sopperendo alla mancanza di un pressing asfissiante con una manovra magari meno sofisticata rispetto alla concorrenza. Nondimeno, tremendamente incisiva.

“Finti terzini” per consolidare il possesso

Pian piano l’allenatore sta modificato anche l’approccio dei terzini. La scelta di tenere maggiormente dentro al campo Di Lorenzo e Olivera aiuta la squadra a tirare fuori il meglio da un sistema che prevede di costruire attraverso due direttiva. La principale resta chiaramente Lobotka, che si abbassa tra i centrali, dando vita alla “salida lavolpiana”, cioè un triangolo, con lo slovacco vertice basso, sostenuto da Rrahmani e Juan Jesus in qualità di appoggi laterali. Man mano che il pallone progredisce, i terzini si accentrano, partecipando attivamente a consolidare il palleggio. Guarda caso, un altro princìpio caro a Guardiola: quello del “finto terzino”.

Si vede da come il Napoli sta giocando dalla sconfitta casalinga contro la Lazio in avanti, che Conte sia riuscito a convincere i suoi ragazzi della bontà delle proprie idee tattiche. Ha veicolato un senso di profonda fiducia, dando vita a un compromesso tra la voglia di non correre rischi e controllare gli spazi, abbinata alla rinnovata necessità di alzare decisamente il baricentro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: