“Altro che riconfermato, sta per salutare anche lui!” Adl inizia a perdere i pezzi del Napoli per strada…

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, dopo Kim, rischia di perdere altre pedine importanti. Piotr Zielinski sembra molto attratto dall’Arabia Saudita, ma non solo. Mario Rui, terzino sinistro degli azzurri, potrebbe lasciare il sodalizio campano e approdare in un nuovo club. Secondo quanto raccolto dalla redazione sportiva di SKY, il portoghese e il suo agente Mario Giuffredi hanno comunicato a Rudi Garcia e ad Aurelio De Laurentiis che nel caso in cui arrivasse un’offerta, il giocatore vorrebbe lasciare il club azzurro.

Il difensore ha manifestato una certa insoddisfazione dovuta allo stallo sul rinnovo di contratto. Il malumore di Mario Rui avrebbe origine da un impegno preso dal presidente Aurelio De Laurentiis, a cui non sarebbe stato seguito però il prolungamento del contratto di Mario Rui. Il giocatore avrebbe prolungato con il Napoli anche a cifre inferiori dalle attuali. Mario Rui, lo ricordiamo, ha un contratto con il club campano fino al trenta giugno del 2025. A breve conosceremo il suo futuro…

