Altro che Paulo Sousa, la panchina del Napoli diventa una Soap Opera-Cinepanettone! Altra puntata raccontata da Paolo Bargiggia

“Telenovela panchina Napoli, a sorpresa sta rallentando anche Paulo Sousa, che adesso è ancora in corsa ma con Garcia in risalita. Senza coinvolgere Giuntoli, per Aurelio De Laurentiis è un po’ più dura” scrive Paolo Bargiggia su Twitter.

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato, dunque, non è detto che il tecnico portoghese si sieda sulla panchina di Fuorigrotta, diventando così l’erede di Luciano Spalletti, che ha deciso di lasciare il Napoli dopo aver riportato in Campania lo Scudetto al termine di una stagione sensazionale da parte della formazione partenopea.

Rudi Garcia, così come Paulo Sousa, lo ricordiamo, ha già incontrato personalmente il presidente De Laurentiis, il quale li ha voluti conoscere per farsi un’idea anche dal punto di vista umano. Stimati sul piano tecnico-tattico, i due allenatori sarebbero in lizza, insieme a Galtier, in uscita dal Paris Saint-Germain, per subentrare a Spalletti, considerando che Vincenzo Italiano, una delle prime scelte del patron azzurro, ha deciso di restare ancora un anno alla guida della Fiorentina. In attesa della Nations League…la saga continua

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati