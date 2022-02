Altro che “irritante”: Insigne è diventato un attaccante completo

Nonostante una fetta consistente dell’ambiente napoletano pare abbia perso fiducia in lui, il rendimento di Lorenzo Insigne è tutt’altro che negativo.

Magari la decisione di andare a scadenza e poi vivere un’esperienza professionale dall’altra parte dell’oceano ha contribuito a far cambiare idea ai tifosi sull’importanza che ricopre nel Napoli attuale.

Nondimeno, quelli che adesso pensano di inquadrare il Capitano, valutandone la stagione in termini deludenti e nient’affatto lusinghieri, dimenticano quanto sia centrale nelle scelte strategiche di Spalletti.

Insomma, mentre per l’allenatore toscano appare imprescindibile il valore del 24 in maglia azzurra, all’ombra del Vesuvio c’è ancora qualcuno che lo ritiene “irritante”.

Dimenticando, forse, il fatto che sia diventato un attaccante completo, capace di imbrigliare entro confini ben precisi le sue qualità individuali. Per mettersi a disposizione del collettivo.

Tatticamente trasformato

Sostanzialmente, siamo al cospetto di una profonda maturazione tattica.

Che Insigne abbia dosi massicce di talento è innegabile. Altrimenti non sarebbe sopravvissuto così tanto tempo a questi livelli, senza pagare dazio ad una evidente limite fisico.

In un calcio marcatamente muscolare, infatti, un offensive player piccolo fisicamente, eppure tecnicamente dotato, suscita un pizzico di diffidenza. Almeno tra quei critici che considerano dribbling e controllo di palla nello stretto una caratteristica da utilizzare solamente per dare ampiezza alla fase di possesso.

Dunque un lusso da dirottare lateralmente. E che comunque potrebbero permettersi veramente poche squadre d’alta classifica. Strutturate soprattutto per sviluppare un atteggiamento preponderante in termini di atletismo.

Invece Insigne ha colmato tale pregiudizio, modellando il proprio ego alle richieste di Spalletti. Insomma, non esclusivamente una risorsa rapida ed elusiva, che si isola sull’esterno. Tutto tecnica strappa applausi e tiro a giro, che ruba l’occhio quando leva la ragnatela dall’incrocio dei pali.

Sacrificio e poca lucidità

Sono altri i dettagli che testimoniano l’abilità di Insigne nell’adattarsi ad un contesto spietatamente selettivo com’è quello imposto dall’uomo di Certaldo al gruppo partenopeo.

Ovvero, uno sfiancate impegno nella propria metà campo, che toglie sicurezza e lucidità, con lunghe corse all’indietro, sotto la linea della palla. Palesando una voglia di sacrificarsi, in fase di non possesso, che fino a qualche anno fa nessuno avrebbe immaginato potesse rientrare nel suo sostrato calcistico.

Quindi, la serena accettazione di una nuova consapevolezza: diventare pure un giocatore dall’indole quantitativa. Che assicura alla squadra un contributo fondamentale non soltanto nella risalita della palla dal basso, attraverso il classico lavoro sulle catene.

Insigne regista aggiunto

Lorenzinho continua a nascondere l’attrezzo agli avversari. Ma si accentra sempre più spesso, diventando il vero regista occulto della fase d’attacco.

Del resto, il gioco che produce il Napoli – giropalla intenso e dominio del possesso – lo aiuta non poco. Uno scenario ideale nel garantirgli l’appoggio dei compagni, costantemente vicini all’accoppiata composta assieme al terzino sinistro.

In questo modo Insigne si è evoluto, trasformandosi in un punto di riferimento per i movimenti senza palla dei centrocampisti, che ne ricevono gli scarichi in completa sicurezza. Nonché un target privilegiato nell’esplorare lo spazio, in occasione degli smarcamenti tra le linee.

In definitiva, resta viva l’impressione che Insigne paghi colpe ascrivibili non solo a lui. Scontando un malessere diffuso e strisciante maturato nei suoi confronti, anche a causa del mancato rinnovo.

D’accordo sul fatto che non sia un fenomeno a livello generazionale. Tuttavia, la facilità con cui talvolta riesce a imbucare per gli altri trequartisti o pescare in profondità il centravanti, raccontano il grande impatto che continua a generare sulle partite degli azzurri.

