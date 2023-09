Altro che “falso nueve”: Raspadori è centravanti vero

E’ bastata solo una partita a Giacomo Raspadori – la seconda di Spalletti sulla panchina dell’Italia – per riscoprirsi protagonista, grazie anche alla scelta coraggiosa del neo Commissario Tecnico, che ha accantonato Ciro Immobile. Schierando, invece, un giocatore che finora in campionato aveva collezionato una misera manciata di minuti.

Jack ha ripagata la fiducia accordatagli dall’Uomo di Certaldo con una significativa prestazione. Contro l’Ucraina, infatti, è stato tra i migliori in campo, mostrando grande ritmo e intensità. Oltre a sfiorare il gol almeno un paio di volte.

L’attaccante del Napoli, dunque, ha utilizzato lo spazio in Nazionale per convincere, se ancora ce ne fosse bisogno, gli scettici circa il ruolo in cui si esprime compiutamente: il meglio di sé riesce a darlo in qualità di vertice alto del reparto offensivo.

Ovviamente, la mancanza di centimetri e fisicità gli impedisce di piazzarsi là davanti. Quindi, niente sportellate. Inimmaginabile pure possa occupare in maniera statica il cono di luce tra i centrali avversari, saltando con loro, piuttosto che contendergli le seconde palle.

Moltiplicatore di spazi

Allora, escludendone l’impiego da centravanti posizionale, è sicuramente più a suo agio quando smette di dare un riferimento fisso al marcatore diretto. Ieri sera, per esempio, muovendosi continuamente, ha garantito un efficace contributo, lavorando in profondità. Così da dilatare le distanze tra i difensori – Zabarnyi e Kryvstov – e la coppia in mediana. In effetti, Stepanenko e Zinchenko hanno avuto difficoltà a decodificare gli spostamenti di Raspadori. Specialmente le volte che si abbassava per cucire la manovra o collaborare assieme al centrocampo azzurro nel consolidare il giropalla.

Insomma, fermo restando il sistema tanto caro a Spalletti (il 4-3-3), lo sviluppo della fase di possesso attraverso un centravanti totalmente diverso da Immobile, cioè maggiormente orientato a manovrare, ha decisamente favorito i flussi di gioco. Perché ne ha beneficiato Locatelli in costruzione, pescando tra le linee con uno scarico sicuro il numero 22 che accorciava verso la palla. Ed al contempo, Barella e Frattesi potevano inserirsi liberamente nello spazio che si veniva a creare.

Dubbi in casa Napoli

In questo scenario, tanto il Napoli, quanto lo stesso Raspadori escono dalla pancia di San Siro con un mucchio di rinnovate certezze.

A questo punto, urge trovargli spazio nelle rotazioni di Garcia. Che forse nutre qualche dubbio sulla capacità di sentire la porta dell’ex Sassuolo. Del resto, diventa complicata un’alternanza con Osimhen, che ha già Simeone come cambio di spessore. Se non pensando di passare al 4-2-3-1. Con tutti i problemi e le conseguenze accessorie, in termini di equilibri e coperture.

In ogni caso, e non ce ne voglia l’allenatore francese, è apparso evidente quanto non sia il massimo della vita costringere Raspadori a fare l’esterno.

