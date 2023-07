Altra casella mancante riempita in casa Napoli, Mauro Meluso e’ il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Da DS Spezzino, A scommessa di Adl!

Mauro Meluso, 58 anni, e’ il nuovo direttore sportivo del Napoli. Aurelio De Laurentiis, con fare compunto, chiude la casella e riparte dall’ ex attaccante cosentino

Dunque, un tweet. “Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro! Aurelio De Laurentiis”. che ha confermato l’arrivo in azzurro del successore di Giuntoli. Ora, insieme Garcia, e la supervisione del patron, dovrebbe avere inizio la campagna acquisti dei Campioni D’ Italia uscenti.

Meluso ha una lunga carriera tra Serie B e Serie C con un recente passato allo Spezia. Nel ruolo di direttore sportivo dei liguri infatti, a maggio del 2021 contribuì al raggiungimento della salvezza storica della squadra in Serie A prima di rescindere il contratto. A due anni di distanza il ritorno in massima serie con il non facile compito di raccogliere l’eredità di Giuntoli che anche grazie alle sue intuizioni ha contribuito alla vittoria del terzo Scudetto della storia del Napoli dopo 33 anni d’attesa.

