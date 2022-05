Altobelli su Osimhen: “Anche con 150 milioni, difficile trovare un sostituto”

Nel progarmma sportivo di Canale 8, il Bello del Calcio, Alessandro Altobelli, ha risposto al quesito posto in studio ed e’ il seguente, a quale cifra vendereste Osimhen? L’ex bomber di Inter e Nazionale ha risposto cosi:

“La cosa bella è che ci sono tante squadre inglesi pronte a fare carte false per lui, ma non penso che la società voglia venderlo. Anche incassando 150 milioni non sarebbe facile sostituirlo. Al Napoli non servono soldi, ma calciatori bravi”.

