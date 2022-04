ALT OSIMHEN!

Arriva l’alt da parte del Club SSC Napoli per Osimhen e altri giocatori della squadra di Luciano Spalletti.

A diffondere questa indiscrezione è il quotidiano nigeriano Sporting Sun, il quale ha diffuso la notizia che la società di ADL ha imposto il divieto di utilizzare i social, se non per pubblicare comunicati ufficiali, a tutti i giocatori ed in particolar modo a Osimhen.

Infatti il 23 enne è molto attivo, soprattutto su Instagram e Twitter, tanto da aver fatto parlare di lui per dei post poco eleganti.

Ma voci di corridoio dichiarano che sia stato imposto anche l’obbligo di non fare shopping per i prossimi giorni, cosi come di non partecipare a feste.

Perché questi divieti?

La motivazione risiederebbe nella volontà, da parte del club, di far mantenere la concentrazione senza alcun tipo di distrazione ai ragazzi, in vista delle prossime partite.

Una decisione alquanto drastica, ma evidentemente necessaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati