Andiamo alla scoperta di nuovi talenti, oggi abbiamo in esclusiva Mister Alessio Martino, giovane emergente tecnico capace, umilta’ e lavoro sono le sue doti migliori.

Alessio Martino, classe 1983 e una carriera da allenatore iniziata all’età di 31 inizia sulla panchina in Prima categoria con la Virtus Goti con la quale ha vinto il campionato al secondo anno. Poi un’esperienza triennale alla guida dell’Eclanese con il salto dalla Promozione all’Eccellenza mentre lo scorso campionato l’esordio in Serie D alla guida della Gelbison. Senza dimenticare il Gladiator, dove raggiunse il massimo della sua carriera, dove ne ha fatto la storia! Ed infine , il Termoli, dove viene chiamato a sostituire l’ allenatore Esposito alla 31^giornata, ricordando che mister Martino mancava dalla panchina da ben 13 mesi!, e compie un vero e proprio miracolo sportivo, portando alla salvezza una squadra che sembrava ormai condannata alla retrocessione!

Ma andiamo a conoscere da vicino il tecnico di Casagiove, che davvero meriterebbe il cosiddetto salto di qualità’ in una categoria superiore…

Come si pone Alessio Martino ad un suo calciatore per trasmettere stimoli e le sue idee?

“Premettendo che a me piacciono calciatori eclettici, cerco di pormi sempre al 50 e 50, prima amico poi allenatore, un’ po’ come sono stato trattato io quando ero dall’ altra parte, guardando sempre negli occhi specialmente quando gli devi dire qualcosa. Molte volte vengono dette le cosiddette bugie bianche ai calciatori, soprattutto per non rovinare l’ armonia di uno spogliatoio, però io preferisco ci sia una reazione di pancia, anche litigare, ma poi alla fine siamo tutti professionisti e remiamo tutti dalla stessa parte per raggiungere il risultato di squadra. Alla fine l’ allenatore deve essere un buon padre di famiglia, ma severo al punto giusto”

Alessio Martino , per il gioco espresso dalla sua squadra, potrebbe essere accostato a Zeman, lo trova calzante?

“La base per un allenatore di livello, e adattare alle caratteristiche dei calciatori a disposizione , le proprie idee di calcio, questo credo , sia la base per approcciarsi alla squadra. Somigliante a Zeman? Puo’ darsi in alcuni casi, visto anche il voler pressare alto, mettendo in condizione l’ avversario di costruire il meno possibile. Diciamo che alcuni risultati, molto rotondi, hanno fatto crescere questa visione, definendomi un piccolo genio , alla mia prima avventura da tecnico. E dopo dopo mai pensato di poter giocare con una linea 3 e L’anno dopo ho vinto il campionato con la linea 3! La migliore stagione, credo sia stata fatta con il Rombo, il terzo anno, dopo che avevamo vinto invece con un 4-3-3. Quindi prima il primo anno abbiamo vinto con quattro, due quarti il secondo anno, il terzo anno con un rombo abbiamo messo la storia anche di quella società. Ma al di la’ della diatriba con il Gelbison, ma esordire con squadre come Taranto, Andria, Brindisi, Cerignola, Foggia…fare un girone in quel modo, senza subire gol nelle prime sette gare, per una squadra che deve salvarsi, e sicuramente una grande soddisfazione. Bisogna lavorare, stringere i denti, dare bastonate, ma anche carote, ed io credo che colui che davvero cambia l’equilibrio all’ interno di un gruppo e proprio l’ allenatore, basti pensare all’ ottimo lavoro svolto da Spalletti, culminato col lo scudetto meritato del Napoli“

Il Martino allenatore ha mostrato sul campo , la sua indiscutibile preparazione e competenza…Ma l’uomo sogna il salto di qualità’ per la sua carriera?

“Diciamo subito che il Martino calciatore, ha fatto il percorso inverso, e potremmo affermare che oggi ho fatto il conservatorio! Sono passato da grandi palcoscenici a feste di piazza. Da 12 a 19 anni, fui definito una grande promessa, Messina, Palermo, Taranto, giocando nell’ Under 17 con giocatori del calibro di Quagliarella, Cassano, Aquilani, De Rossi, poi 7 anni di eccellenza, e percepirne tutta l’essenza, dove ho capito che il calcio era anche quello giocato tra i dilettanti. Da allenatore pensavo, forse, di essere il piu’ bravo, ma cominciare dal basso, dove non ci sono ne palloni ne strutture e ne risorse, e servito a rafforzare me stesso, e con tanta tenacia, in questi dieci anni, io ne ho solo 40!, ho capito ed ho fatto mia questa mentalità. All’estero si è già allenatori alternati, ma a me piace pensare che quello che ho me lo sono guadagnato, e nessuno potrà’ togliermelo. E’ normale che studio per arrivare al successivo e vorrei diventare quanto prima un professionista, e’ la mia ambizione, ma la realtà’ e che l’ allenatore e figlio dell’ ultima partita, e 13 mesi a casa mi stavano anche portando a mollare!. Bisogna sempre darsi delle aspettative basse, lavorare con molta qualità ed il risultato poi arriva. Quindi aspettative basse, ma ambizioni altissime. Il motto che ho sempre portato avanti e questo presuntuosi con la palla umili senza!“

