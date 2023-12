Allegri: “Una partita difficile”.

Il tecnico bianconero, alla vigilia della sfida di venerdì sera, nella conferenza stampa, anticipa i temi della partita contro il Napoli:

“È uno scontro diretto, mancano cinque partite alla fine del girone di andata. Abbiamo ancora due scontri diretti con Napoli e Roma, più due trasferte complicate. Il nostro obiettivo è fare più punti rispetto all’anno scorso, dove ne abbiamo fatti 38, nel girone di andata. Ora siamo a 33, cerchiamo di ottenere il massimo, poi vediamo dove arriviamo. Comunque vada domani non finisce la stagione, l’importante è mantenere l’equilibrio sia nei momenti positivi, che negativi”

Juventus e Napoli sono molto cambiate, rispetto all’ultima stagione, per Allegri ogni anno fa storia a sé:

“Tutte le annate sono diverse. Nella passata stagione a Napoli, prendemmo una batosta. Gli azzurri l’anno scorso viaggiavano su numeri importanti, ma la squadra è sempre competitiva , come ha dimostrato contro l’Inter. Noi siamo un gruppo importante, di valore, desideriamo ogni domenica battere l’avversario”

L’allenatore livornese analizza poi, il collega Mazzarri e il momento dei Campioni d’Italia:

“Mazzarri lo ritrovo dopo tanti anni ed è un piacere, uno scontro tra due squadre che lottano per i primi quattro posti, nulla è precluso, sarà una bella partita. Il Napoli ha gli stessi giocatori dell’anno scorso a parte Kim. Sono una squadra forte, lo dimostrano le partite che stanno facendo e i numeri, che hanno in trasferta. Una gara difficile, ma dobbiamo fare un altro passetto”

Infine anche qualche anticipazione sulla formazione, con ancora alcuni nodi da sciogliere:

“Locatelli sta bene, Weah a parte sono tutti recuperati. Domani decido uno tra Danilo e Alex, potrei spezzare la partita ad entrambi. Vlahovic sta bene come tutti. Ci sono giocatori che l’anno scorso, erano alla prima stagione importante, Gatti veniva dal Frosinone, Bremer dal Torino. Tutte le situazioni aiutano a crescere, se le vivi come un’opportunità. I ragazzi sono stati bravi e tutti i giorni si impegnano per raggiungere un obiettivo”

La Juventus vuole continuare la striscia positiva, per affrancarsi all’Inter, il Napoli cerca il riscatto. Allo Stadium di Torino, gli uomini di Mazzari sono attesi, da un’altra grande partita.

