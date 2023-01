Allegri: Più decisiva per il Napoli!

Allegri: “Più importante per il Napoli”

Alla vigilia del big match del Maradona, di venerdì sera ha parlato il tecnico bianconero, anticipando i temi dell’incontro:

“La squadra sta abbastanza bene, siamo in buone condizioni, vedremo cosa riusciremo a fare. Se la squadra cresce nei secondi tempi, vuol dire che stiamo bene fisicamente. Ma a Napoli sarà una partita completamente diversa. Affrontiamo una squadra molto forte tecnicamente, molto organizzata e ben allenata”

Otto vittorie consecutive senza subire reti, affronterà il miglior attacco del campionato. Avete preparato qualcosa di particolare per la difesa?

“Non abbiamo preparato ancora niente, nell’ultimo allenamento studieremo due, tre cose. Sarà una bellissima partita e spero di azzeccare la formazione. La partita comunque non è decisiva per lo scudetto”

Non decisiva, dunque, per il tecnico toscano, non per la Juventus, più per il Napoli, secondo il suo pensiero:

“Non è un crash test, ma è una partita importante all’interno di un campionato. Noi arriviamo da una serie positiva, ma anche il Napoli può terminare il girone di andata a 50 punti. Sicuramente non è decisiva la partita, ma per loro è molto importante, molto più che per noi”

Tende a spostare la pressione, Max Allegri su i partenopei, anche se la classifica dice altro.

Cosa servirà per vincere a Napoli?

“Dobbiamo giocare una partita con grande tecnica e intensità. Sicuramente sarà difficile giocare in casa della squadra più forte del campionato. Dovremo avere entusiasmo e voglia di giocare bene”

Poi l’allenatore della Juventus, parla del Napoli e delle sue caratteristiche:

“La classifica dice che il Napoli è la squadra più forte della serie A, nonché la favorita per il campionato. Sono una squadra forte tecnicamente, allenata da un grandissimo allenatore come Spalletti. Due mesi fa nessuno pensava, che potessimo arrivare a questa sfida da secondi in classifica. Dobbiamo tenere il profilo basso e lavorare”

Le differenze tra un risultatista e un giochista, le spiega Allegri, parte in causa :

“Ho una grande stima di Luciano, anche se ogni tanto litighiamo a fine partita. Affrontare le squadre allenate da Spalletti è sempre una sfida. Lui è uno dei più bravi ad allenare e ad insegnare calcio”

Sara’ introdotto il fuorigioco semiautomatico, un aiuto in più per la conduzione di gara, che nel caso della Juventus, avrebbe convalidato il gol contro la Salernitana:

“Inutile pensare ai punti persi, fa parte del passato. Abbiamo fatto cose buone fino a questo momento, ora c’è il Napoli. Bisogna continuare nel percorso di crescita, perché quella che fai oggi, già domani non conta più. Il nostro obiettivo è di entrare tra le prime quattro, pensiamo solo a questo”

Obiettivo che non ha convinto Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa. Parlando di occhiali e barba finta, indossata dall’allenatore dei bianconeri, reo di nascondere i veri obiettivi juventini. Una vigilia di ciapa no..tra i due tecnici, pronti però a dare tutto sul campo di gioco, l’unica cosa che conta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati