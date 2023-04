Allegri: “Il Napoli è forte, l’ha dimostrato in Italia e in Europa”

Massimiliano Allegri ha animato la conferenza stampa della vigilia, anticipando alcuni dei principali temi di Juve-Napoli. Il “Conte Max” è consapevole della rabbia che potrebbe animare la capolista.

“Saranno arrabbiati, sono stati eliminati dalla Champions. Napoli-Milan è stata una bellissima partita ad alti contenuti tecnici. Il Napoli sta bene fisicamente. Soprattutto troveremo una squadra con grande voglia di rivalsa. Poi per loro Napoli-Juventus è sempre Napoli-Juventus. Sarà una partita difficile, perché vorranno fare più punti possibili per vincere il tricolore…”.

Il tecnico dei bianconeri chiarisce che non c’è alcuna voglia di rivalsa, nonostante la gara dell’andata sia stata caratterizzata da un sonoro 5-1 per gli azzurri. Meglio dunque pensare a consolidare la posizione in classifica.

“Dobbiamo rimanere tra le prime quattro. Abbiamo un obiettivo importante: vogliamo giocare la Champions League il prossimo anno. E arrivare fino in fondo, qualificarci per le due finali, di Coppa Italia ed Europa League...”.

Non nasconde, tuttavia, che battere il Napoli, lanciatissimo verso il titolo, sarebbe motivo di grande orgoglio.

“Si stanno avviando a vincere lo scudetto. Hanno fatto un campionato straordinario. Il Napoli ha ammazzato la Serie A, tenendo un ruolino di marcia impressionante. Sarà una partita difficile, contro una squadra forte. Non c’è voglia di riscatto, c’è voglia di battere la capolista della classifica. Sono forti e l’hanno dimostrato in Italia e in Europa...”.

Senza penalizzazione avremmo più punti

Allegri non si lascia sfuggire l’occasione di rimarcare gli effetti della penalizzazione sulla stagione della Vecchia Signora. Oggi, quindi, la Juventus ha 15 punti in più. Anche se il futuro rimane incerto.

“Abbiamo dovuto resettare tutto, riadattarci alla classifica, ciò che abbiamo fatto lo abbiamo fatto bene ma ora dobbiamo fare meglio. Non so se il campionato è regolare, noi abbiamo fatto il possibile dopo la penalizzazione, è normale che ci siano stati dei condizionamenti ma non voglio alibi. Quel che è successo è successo. Noi dobbiamo fare i punti sul campo. Da qui alla fine bisogna farne il più possibile perché abbiamo l’obiettivo di giocare la Champions League l’anno prossimo. Dopo la penalizzazione c’è stato un lavoro quotidiano fatto da tutti; si è creato un equilibrio dentro la squadra. È vero che ci siamo compattati, ma magari avremmo avuto 10 punti in più senza quello che è successo. Io sono contento di quanto hanno fatto i ragazzi…”.

Ipotesi formazione tra assenze e infortuni

Allegri ha voluto poi approfondire la situazione legata agli infortunati. In difesa il dubbio resta sempre legato alla presenza di Bremer, che è uscito per un problema fisico con lo Sporting Lisbona.

“Domattina definirò come stanno. Bremer non ha niente ma devo vedere come ha recuperato. Sia Rugani che Bonucci stanno bene, De Sciglio è a completa disposizione. Chiesa i minuti li ha, giovedì ne ha giocati 90. Bisogna vedere come recupererà...”.

Sistema di gioco e interpreti

Tiene banco anche la questione attaccanti, che stanno vivendo un momento no: nelle ultime 10 partite solo 4 reti sono arrivate dal reparto offensivo. Il simbolo della crisi è Vlahovic, che non segna in A da inizio febbraio (Salernitana-Juve): “È un momento in cui hanno difficoltà, sono meno fortunati nel fare gol. Da qui alla fine ci daranno sicuramente una grossa mano. Non sono preoccupato da Vlahovic. Questo è un percorso di crescita, ma non è che ora è diventato un giocatore scarso. Deve migliorare come tutti, lui deve rimanere sereno perché lui non è il responsabile della Juventus”.

Nel frattempo ci pensa Rabiot a buttarla dentro, in versione bomber: “Adrien ha ancora margini di miglioramento nel tiro da fuori e nella distribuzione in verticale della palla. Nonostante questo sta facendo una stagione straordinaria“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE come Allegri medita di cambiare la Juventus domani sera

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati