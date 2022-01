Allegri: “Al Napoli mancavano solo 4 titolari. Recupereremo punti più avanti!”

Nel post partita di Juventus-Napoli, big match della 20ª giornata di campionato terminato col risultato di 1-1, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Ecco quanto affermato:

– “Avete la sensazione di aver perso un’occasione stasera con un Napoli in difficoltà?”

– “Al Napoli mancavano solo 4 giocatori. Potevamo andare in vantaggio ma siamo stati un pochino imprecisi, anche se appena raggiunto il pari abbiamo messo un po’ di pressione. È un bel segnale il fatto che abbiamo un punto in più del girone d’andata.”

– “Qual è la strada da prendere?”

– “Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro una squadra di palleggiatori. Abbiamo avuto delle occasioni tante volte negli ultimi 30 metri e dobbiamo migliorare su questo.”

– “Lettura tattica sullo scambio tra Chiesa e Bernardeschi?”

– “Ho pensato che mettere Chiesa da un lato potesse far creare di più.”

– “Cosa manca a Dybala per diventare determinante?”

– “Paulo viene da un infortunio, si sta riprendendo. Stasera ha fatto una buona mezz’ora e pian piano troverà la condizione migliore. Era importante vincere per accorciare in classifica, non ci siamo riusciti ma ci riusciremo più avanti.”

– “Cosa si può fare per aumentare la produzione?”

– “Oggi abbiamo ritrovato pure Chiesa, abbiamo avuto buone occasioni anche sulle palle inattive.”

– “È fondamentale che altri giocatori oltre gli attaccanti segnino?”

– “Rabiot stasera si è inserito bene, bisogna migliorare un po’ negli inserimenti con le mezze ali. Bisogna anticipare la giocata e non tornare indietro e girare. Siamo 5º in classifica ma abbiamo fatto soltanto 28 gol e bisogna migliorare.”

I ragazzi erano concentrati?

– “Hanno fatto una buona partita, non gli si può dire niente. Dopo il pareggio abbiamo cominciato a buttare sempre palla lunga, in quel momento non si deve accelerare. Gli scontri diretti si perdono, si vincono, ma stasera abbiamo pareggiato.“

