Alla ricerca della continuità: uno sguardo a Sassuolo-Napoli

Grazie alla vittoria contro il Benevento, ed agli stop delle rivali, la squadra di Gattuso si rilancia in classifica, portandosi a meno 3 dalla zona Champions League, presidiata da Atalanta e Juventus.

Il prossimo avversario del Napoli è il Sassuolo di Roberto De Zerbi, allenatore spesso accostato alla squadra partenopea.

Le pagelle di Napoli-Benevento

Come si presentano Napoli e Sassuolo a questa partita

La squadra di Gattuso ha terminato un mese decisamente deludente.

Pesa l’uscita consecutiva da due competizioni: in semifinale di Coppa Italia l’Atalanta ha sconfitto il Napoli con un netto 3-1; l’avventura europea non è andata oltre i sedicesimi di finale.

Nel mese di febbraio il Napoli ha registrato 3 vittorie, 4 sconfitte ed 1 pareggio.

Il Sassuolo si presenta all’incontro in maniera altrettanto preoccupante: nelle recenti otto partite registra 1 vittoria, 4 sconfitte e 3 pareggi.

La squadra di De Zerbi ha perso tanti punti con avversari alla portata.

Alcuni esempi sono la sconfitta contro lo Spezia ed i pareggi con Parma e Cagliari, due compagini che lottano per non retrocede, con i peggiori numeri sia in attacco che in difesa.

Un momento non brillante per Napoli e Sassuolo, aggravato dalle assenze

Importante l’assenza di Boga per i neroverdi, che dovranno fare a meno anche di Bourabia e Romagna. De Zerbi ha a sua disposizione quasi tutta la rosa, più riposata poiché la partita con il Torino è stata rinviata al 17 Marzo.

Diminuiscono gradualmente le assenze per Gattuso, rientrano Ospina, Demme ed Osimhen (non ancora al meglio). Restano fuori Lozano, Manolas, Petagna e Koulibaly, quest’ultimo a causa dell’ingenuità commessa contro il Benevento.

La squadra verticale e coraggiosa di De Zerbi

Il modulo base del Sassuolo è il 4-2-3-1, oramai ben noto ai napoletani.

L’azione della squadra si sviluppa maggiormente per vie centrali, e viene affidata ai piedi ed alla mente di Locatelli, fenomenale nell’eludere il pressing avversario ed impostare l’azione dal basso.

Dopo aver ricevuto palla, il primo pensiero del centrocampista è raggiungere con passaggi verticali uno dei quattro terminali offensivi, solitamente ad abbassarsi è Djuricic.

Al movimento del trequartista seguiranno quelli degli esterni e di Caputo, unica (ma temibile) punta della squadra. Gli offensive players neroverdi prediligono la penetrazione centrale, tuttavia trovano in Berardi, abilissimo nel calciare da fuori, una letale arma in più.

Il Sassuolo porta sempre tanti uomini in avanti, bravi sia a recuperare palla sia ad inserirsi tra le linee

La compagine di De Zerbi è abile nel portare in avanti tanti uomini, la linea difensiva resta molto alta, lasciando quindi molto spazio agli avversari.

Il Napoli dovrà essere abile nel superare la prima linea di pressing, in tal caso troverà molto spazio per far male all’avversario.

Le armi del Napoli – non solo costruzione dal basso

L’assenza di Lozano e la condizione non ottimale di Osimhen si faranno sentire in questa partita, i due calciatori posseggono le caratteristiche ideali per affrontare il Sassuolo.

Gattuso dovrà essere bravo a motivare una squadra che, a differenza dell’avversario, lotta per un obiettivo importante: la qualificazione per la prossima Champions League.

La squadra di De Zerbi occupa l’ottava posizione in classifica, a -9 dalla zona Europa League, e potrebbe peccare degli stimoli necessari ad affrontare questa partita con la carica giusta.

Sassuolo-Napoli andrà in onda su DAZN, alle ore 18:30 di domani.