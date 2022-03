CdS: Zanoli pronto, ma c’e anche la variante del cambio modulo in assenza di Di Lorenzo

Alla fine sembrerebbe che sia giunto il momento di Zanoli ,preferito a Malcuit. Splletti infatti,sembra orientato a scegliere il giovane talento per sostituire l’infortunato Di Lòrenzo, nella gara che vedra’ opposto il Napoli all’ Atalanta, allo Gewiss Stadium di Bergamo, fermo redtando che si puo’ sempre cambiare modulo e giocare con la difesa a tre. Ecco, di seguito, quanto pubblicato nella edizione odierna del Corriere dello Sport sulle eventuali decisioni del tecnico azzurro:

“Altrimenti, c’è – leggendo tra le righe e nel passato – l’eventuale via di fuga della difesa a tre (Tuanzebe-Koulibaly-Juan Jesus), l’escamotage tattico per andare incontro all’Atalanta affrontandola sul proprio terreno e però anche contro le sue abitudini, sperimentate all’andata, e pure un anno fa, in un’emergenza che sembra scatenarsi proprio quando dall’altra parte c’è una squadra che sa attaccare a campo aperto”.

