Alfredo Pedullà sul post Kim e sulle parole di Osimhen dice: “Mi aspetto di ricevere una bella notizia!…Mi arrivano conferme sui due difensori “

Victor Osimhen è stato letteralmente devastante nel corso dell’ultima annata calcistica. Il bomber nigeriano ha segnato tanto (26 reti, capocannoniere della Serie A) e in generale è cresciuto tantissimo anche sotto il profilo tecnico. Ma quale sarà il futuro dell’ex Lille? Resterà al Napoli oppure approderà in un nuovo club? Ne ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà nel corso del suo intervento a SportItalia Calciomercato, programma in onda sulla emittente televisiva SportItalia.

“Dopo le belle parole di Victor Osimhen sul Napoli (“Non c’è posto migliore di Napoli, voglio vincere nuovi trofei”, ndr), mi aspetto di ricevere una bella notizia a breve: il rinnovo del calciatore. L’attaccante si sta comportando bene, ha fatto capire di volere restare al Napoli e mi attendo ora che arrivino le firme. Osimhen potrebbe legarsi al Napoli per altri due anni di contratto o forse uno”, le parole di Pedullà.

Sul post Kim: “Kilman è finito nei radar del Napoli, ma costa ben 40 milioni. Un altro calciatore monitorato con attenzione dalla società azzurra è quello di Le Normand. Min arrivano conferme sull’interesse degli azzurri per i due calciatori”.

