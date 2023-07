Alfredo Pedulla’ svela un retroscena di mercato che riguarda il Napoli: “Il Napoli ha inseguito a lungo…”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale svela un retroscena di mercato che riguarda anche il Napoli ed un suo ex obiettivo per il centrocampo: “Dominik Szoboszlai è stato a lungo un sogno per qualche club italiano, Milan e Napoli lo hanno seguito a lungo senza riuscire a prenderlo. Adesso il centrocampista ungherese classe 2000 sta per lasciare il Lipsia, la trattativa con il Liverpool è ormai sul punto di essere completata, una precisa richiesta di Klopp”.

noltre, il noto giornalista, ha aggiunto: “I Reds hanno deciso di attivare la clausola da 70 milioni, l’operazione dovrebbe essere completata nei prossimi giorni”.

Dominik Szoboszlai vestirà dunque la maglia gloriosa degli inglesi del Liverpool. Il club britannico ha bruciato la concorrenza e ha deciso di pagare la clausola per il fantasista ungherese, valida fino a mezzanotte. Al Lipsia – che è stato informato dell’operazione attraverso gli agenti – andranno 70 milioni di euro, il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche nei giorni a seguire.

