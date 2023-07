Alfredo Pedulla’ sul mercato del Napoli: “Il futuro di Osimhen?…Dipende da Mbappe’!

Il presidente Aurelio De Laurentiis sta cercando di allestire, insieme allo scouting del Napoli, un organico competitivo che consenta a Rudi Garcia di ripetere quanto di buono ha fatto Luciano Spalletti soprattutto nella sua seconda stagione nel capoluogo campano. Il giornalista Alfredo Pedullà, nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente televisiva SportItalia, ha fatto un focus sui partenopei: “La vicenda Mbappé condiziona anche il futuro di Victor Osimhen“.

“Il Psg, con Mbappé, è stato molto chiaro: se non rinnova, andrà via. Se il francese dovesse essere ceduto il Psg potrebbe formulare una offerta importante al Napoli per acquisire le prestazioni del nigeriano. In caso contrario non farebbe alcun affondo per l’ex Lille. Osimhen, dal canto suo, a Napoli è felice, sta bene e non spinge per andare via”, ha aggiunto Alfredo Pedullà nel corso del suo intervento in televisione.

Sul post Kim: “Non ci sono novità importanti da segnalare. Il Napoli segue Robin Le Normand della Real Sociedad e Max Kilman del Wolverhampton. Sono due profili che piacciono molto al club azzurro”.

