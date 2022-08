Alfredo Pedulla’: “Su di lui club Serie A…”

Alfredo Pedulla, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del centrocampista azzurro, Diego Demme, che come vi abbiamo raccontato, si è infortunato in allenamento dopo un pestone di Anguissa nel corso di una partita di allenamento a Castel Volturno.

Il centrocampista, ex Lipsia, ha rimediato una infrazione al cuboide e ci vorrà almeno un mese per recuperare. Un problema che, dunque, non dovrebbe compromettere gli eventuali sviluppi sul fronte mercato vanno. Come conferma il portale di Alfredo Pedullà , giornalista di SportItalia, negli ultimi giorni si è rifatto sotto Gattuso per il Valencia.

L’allenatore calabrese ha un rapporto speciale con il centrocampista, del resto è stato lui che lo voluto a Napoli a gennaio di due anni fa. Ma per Diego Demme ci sono anche due club di Serie A, ovvero il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Torino di Juric che hanno chiesto il prestito: ovviamente deciderà il club partenopeo se aprire a questa ipotesi o cedere il calciatore solo a titolo definitivo. La fine del calciomercato si avvicina, bisogna affrettarsi.

Senza dimenticare, che con l’arrivo di Ndombele, neo centrocampista del Napoli, proveniente dal Tottenham, le strade per il centrocampista, si sono ancora piu’ chiuse, e questo certamente, non consente al ragazzo, di essere convinto nel voler rimanere in azzurro

