Alfredo Pedulla’: “Su Deulofeu, e solo questione di tempo, Dybala? Non ne voglio parlare”

Alfredo Pedullà, giornalista i Sportitalia, ha risposto cosi’ ai tanti quesiti posti, dai tifosi del Napoli, durante la trasmissione di Calciomercato di ieri in onda su Sportitalia sul mercato azzurro:

“Paulo Dybala sarà un nuovo calciatore del Napoli? Non ne voglio parlare”.

Chiara la volontà dell’esperto di calciomercato di non volere commentare delle indiscrezioni lanciate da altri giornalisti. Quella relativa al possibile approdo dell’argentino alla corte di Luciano Spalletti resta, almeno per il momento, solo una forte suggestione di calciomercato.

Su Deulofeu

“Deulofeu al Napoli? Non è cambiato nulla rispetto agli ultimi giorni. Spalletti ha messo lo spagnolo al primo posto della lista, è una sua richiesta specifica, esattamente come ha avallato Kvaratskhelia. Questione di tempo e una certezza: mister Luciano Spalletti non vede l’ora di allenare Gerard Deulofeu”.

