Alfredo Pedulla’ specifica: “Incontro Adl-Spalletti, con Giuntoli assente…”

Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, all’interno del suo sito ufficiale, si è soffermato sul futuro di Cristiano Giuntoli

“Giuntoli non ha partecipato all’incontro tra Spalletti e De Laurentiis, evidente che stia aspettando il via libera avendo fatto una scelta. La Juve. Bisogna rispettare i tempi tecnici, ma la rincorsa vera e che abbiamo svelato parte dallo scorso settembre. Da settembre ad aprile quando Sportitalia ha anticipato gli incontri tra Giuntoli e il club bianconero, passaggio fondamentale per ribadire il forte gradimento”.

“Incontri che ovviamente sono stati, come sempre, “fotocopiati” settimane e settimane dopo. Tutto gratis. Troppo facile parlare di Giuntoli inserendolo tra tanti nomi e bucando i passaggi essenziali. La rincorsa da settembre più gli incontri di aprile sono sentenze, i famosi incontri “puntualmente” riportati un mese dopo da chi dovrebbe – come minimo – citare le fonti. Ma sarebbe sorprendente se lo facesse, è il nuovo “giornalismo” che avanza a colpi di tweet”, ha aggiunto Pedullà.

