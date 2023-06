Alfredo Pedulla’ spaventa ancora i tifosi azzurri: “Osimhen obiettivo concreto del Psg…”

Victor Osimhen, dopo la straordinaria stagione disputata a Napoli, ha rubato gli occhi non solo dei tifosi partenopei, ma anche quelli di alcuni dei più importanti club del mondo. Il centravanti nigeriano potrebbe lasciare il sodalizio campano. Ne ha parlato Alfredo Pedullà nel corso di SportItalia Calciomercato, programma in onda sulla emittente televisiva SportItalia:

“Avevamo parlato in passato dell’interesse del Psg per il centravanti, ora possiamo dare questa notizia per certa: Osimhen è un obiettivo”.

Alfredo Pedullà ha poi aggiunto nel corso del suo intervento :

“In Francia hanno parlato di una richiesta del Napoli per Osimhen pari a 180 milioni di euro. Io rispetto il lavoro di tutti e non commento queste voci. A me risulta che il Psg sarebbe disposto a investire una cifra pari a 120, 125 milioni più bonus che si avvicinerebbe ai 150 milioni di euro chiesti dal Napoli. La reazione di Osimhen? Straordinaria. Il nigeriano non sta facendo alcuna pressione al Napoli per essere ceduto. Vedremo se De Laurentiis accetterà”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati