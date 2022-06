Alfredo Pedulla’: “Sabato, giorno decisivo per Deulofeu”

Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda su SportItalia, ha trattato il mercato del Napoli, che potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Tante sono infatti le trattative imbastite dal club di Aurelio De Laurentiis, dalla questione relativa ai rinnovi agli eventuali colpi in entrata e in uscita. Queste le sue parole:

“Non ci sono novità su Koulibaly. Il calciatore è nel mirino del Barcellona, ma al momento manca l’accordo per il trasferimento del senegalese in Spagna”.

Su Dries Mertens: “Il calciatore ha reso noto al club la sua richiesta economica (circa quattro milioni di euro netti più eventuali bonus, ndr), ma al momento la società azzurra è ferma nella sua posizione. C’è una sorta di muro contro muro tra le parti e il ‘caso’ Mertens non è semplice da risolvere”.

Su Gerard Deulofeu: “Resta un obiettivo concreto del Napoli, quella di sabato sarà una giornata decisiva, piace molto alla dirigenza degli azzurri e all’allenatore. Deulofeu arriverebbe solo qualora Ounas andasse via”

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati