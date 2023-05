Alfredo Pedulla’ risponde cosi’ ad una falsa notizia di mercato sul Napoli: “più che altro un miraggio.”

Federico Bernardeschi è solo uno dei tantissimi nomi accostati al Napoli. Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato ne ha parlato sul suo sito ufficiale. Ecco quanto si legge:

“Federico Bernardeschi non sta vivendo un bel momento, è la logica conseguenza di una scelta (Toronto) fatta magari senza riflettere troppo. Bernardeschi era stato mandato a Napoli senza che ci fosse una trattativa reale, più che altro un miraggio. Oppure uno spot riuscito male”.

“L’esterno offensivo non aveva altre proposte concrete dalla Serie A e ha dovuto accettare un calcio che realisticamente non può essere il suo. Adesso bisogna trovare una soluzione compatibile con l’enorme ingaggio, non sarà semplice. Lo scorso settembre Bernardeschi disse che la MLS avrà un grande futuro, che non si era pentito della scelta, dopo pochi mesi quelle parole probabilmente torneranno indietro. L’oasi Toronto non è più tale, con tanti saluti a chi lo aveva illuso che il Napoli ‘era a un passo’ (invece no, era lontanissimo)”, ha aggiunto Pedullà.

