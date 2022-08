Alfredo Pedulla’: “Per Raspadori c’è fiducia…”

Alfredo Pedulla’, giornalista di Sportitalia, ed esperto di mercato, ha parlato della trattativa Raspadori-Napoli. Una trattativa che sembra davvero diventata una vera e propria telenovela, con questo braccio di ferro tra le parti, dove la volontà’ del ragazzo di lasciare il Sassuolo, abbia davvero una valenza irrilevante!

Ecco di seguito le sue dichiarazioni e le sue possibilità’ sul buon esito della chiusura della trattativa stessa, che porterebbe l’attaccante del Sassuolo alla corte di Luciano Spalletti, dove il il tecnico avrebbe trovato nell’ attaccante, grazie alla sua duttilità’, la chiave per dare all,a squadra la variante sul modulo tanto desiderata

Alfredo Pedulla’, Ecco le sue dichiarazioni

“Giacomo Raspadori al Napoli. Già qualche giorno fa eravamo lanciatissimi, ieri c’era fiducia, oggi di più. Bisogna solo avere pazienza, lo ricordiamo sempre, senza cambiare le cifre. Il Sassuolo non chiede 45 milioni e neanche 40. Il Sassuolo chiede 30 milioni più 5 di bonus, il Napoli era partito da 28 milioni più 5, nel colloquio telefonico di stasera ha dato disponibilità per arrivare a 30 come base e 5 distribuiti in un certo modo, non tutti semplici da raggiungere. Ne abbiamo viste tante, ma sinceramente non abbiamo visto trattative saltare per una distanza davvero irrisoria. Anche perché la volontà di Raspadori: vuole a tutti i costi il Napoli.”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati