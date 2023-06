Alfredo Pedulla’-Paolo Del Genio, una “partita di complimenti” reciproci, meno male che mancavano le p***e!

Il giornalista Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, pur senza nominarlo esplicitamente, risponde a delle dichiarazioni fatte su di lui da Paolo Del Genio in una trasmissione sportiva. Ecco un estratto del pezzo in questione:

“Nel cuore della notte ci mandano un tweet del Genio di Napoli che, entrando in un bar di Caracas probabilmente sua dimora fissa, dichiara: ‘Se un giornalista critica ferocemente per favorire un dirigente amico che gli passa le notizie, e non perché pensa davvero che quel presidente stia rompendo il giocattolo, non va assolutamente bene’. Già sull’italiano e sulla forma emergono problemi seri, ma non è una novità e andiamo avanti. Noto per la sua tattica a distanza della serie “so tutto io” e per altre cose che preferiamo non citare, al Genio di Napoli chiediamo una cosa: di fare nome e cognome tirando fuori quegli attributi che distinguono uomini veri dagli ominicchi”.

Dopo Alfredo Pedulla’, arriva la replica di Paolo Del Genio sui social:

“Pedullà scrive un articolo che parla di me. Sono commosso. Intanto il mio riferimento è chiaro, adesso aggiungo nome. Il nome è il suo. Quello del re dei bloccatori social. Chissà perché deve bloccare tanto, io non blocco mai. Chissà perché mi segue , lo vedo informato su lavagnette ed altro che propongo, io non lo seguo mai. Chissà perché quando eravamo in trasmissione insieme diceva sempre sono d’accordo con Paolo. Chissà perché si è risentito tanto se io sono uno che non dice mai nulla di interessante. Forse perché nei commenti la sfida finisce con un passivo pesante per lui: novanta se non cento per cento dei commenti a mio favore, ma lui risolve il problema bloccando. Per l’italiano mi scuserai con Dante Alighieri, meno, molto meno, con lui. Domanda finale: ti sei arrabbiato tanto, mi viene da pensare che ci ho azzeccato in quel post”.

