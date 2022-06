Alfredo Pedulla’: “Osimhen, via solo per offerte importanti”

Alfredo Pedulla’, giornalista ed esperto di mercato, dal suo blog di mercato, mette in evidenza quali potenziali destinazioni potrebbero riguardare l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen

“Victor Osimhen ha parlato nelle scorse ore prospettando scenari di mercato. L’attaccante del Napoli ha riferito di alcune offerte che possono arrivare da Inghilterra e Spagna – spiega Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia sul suo sito – confermando quanto vi avevamo anticipato lo scorso aprile, ossia, che va via solo in caso di offerte importanti. Chiaramente serve una proposta da 100 milioni con i bonus o giù di lì. Le piste inglesi che avevamo accennato chiamano in causa Manchester United e Arsenal, in Spagna si può materializzare l’Atletico Madrid ma dobbiamo aspettare perché possono esserci sorprese

“I nomi degli eventuali sostituti sono quelli già fatti: Armando Broja di proprietà del Chelsea che è in cima alla lista. Ci sarebbe Gianluca Scamacca (attaccante del Sassuolo e della nazionale italiana), al centro di un discorso con il Paris Saint-Germain a lungo seguito e apprezzato dall’Inter che, al momento, ha altre priorità. Ma la pista Scamacca-Napoli oggi resta complicata”.

