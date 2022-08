Alfredo Pedulla’: “Occorre aver pazienza…”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia, ha detto che l’obiettivo dichiarato del Direttore Sportivo del sodalizio campano, Cristiano Giuntoli, è Keylor Navas. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni

“Con tutto il rispetto dovuto a chi parla di fumata nera, io ho altre notizie. Ci sono tutti i presupposti affinché Navas vada al Napoli

Il portiere ora al Psg percepisce nove milioni netti a stagione più bonus, circa trentacinque milioni lordi. In Campania firmerebbe un biennale. Ballano un bel po’ di soldi per quello che concerne la buonuscita che la società francese riconoscerà a Navas e occorre avere pazienza. Si sta lavorando molto intensamente”,

Alfredo Pedulla’ si e’ poi soffermato sulle uscite in casa Napoli

“Giuntoli lavora solo alla cessione di Ounas, Meret potrebbe restare. Il Napoli non si pone il problema di piazzare altrove l’estremo difensore friulano. Qualora non si palesasse il concreto interesse di altre società, Alex Meret resterebbe nel capoluogo campano. Solo dinnanzi a una offerta importante andrebbe via. Di conseguenza non è da escludere la possibilità di vedere Navas, Sirigu e Meret a Napoli”.

Ricordiamo, che nei giorni addietro, il giornalista di Sportitalia, Manuel Parlato, dichiaro’ che le visite mediche del portiere costaricense, sarebbero state effettuate entro, e non oltre Sabato 27 Agosto, forse anche per questo, si e’ scatenata la serie di “fumate” , tra nere, grigie e bianche. Ma l’unica realta’, e che il calciatore, e solo in attesa del pagamento del Psg, in merito alla sua buonuscita’.

