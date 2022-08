Alfredo Pedulla’: “Non  vede l’ora di andare…”

Alfredo Pedulla, giornalista ed esperto di mercato parla a Sportitalia del calcio mercato, tra cui anche le mosse dei partenopei. Ferragosto alle spalle, ora arrivano 15 giorni abbondanti di grande mercato. Questa l’agenda: la Juve aspetta Paredes, l’ha bloccato da maggio, prima libererà Rabiot per il Manchester United.

E quando il PSG prenderà Fabian Ruiz dal Napoli (offerta 20 più 5 di bonus), sarà felice di scaricare un ingaggio come quello di Paredes. Il Napoli ha intenzione di sostituire Fabian con Ndombele, pista già raccontata a gennaio. Con una differenza: ora il Tottenham ha aperto al prestito con diritto di riscatto, il Napoli non vorrebbe pagare più di 500 mila euro ma sono dettagli.

E la cessione di Lo Celso al Villarreal ha spianato ulteriormente la strada al Napoli visto che gli spagnoli erano interessati a Ndombele. Ma saranno giorni caldi sul fronte Depay-Juve e Raspadori-Napoli: entrambi hanno scelto, è il momento di liberarli. La Juve ha un accordo con Depay per un biennale da 5,5 milioni a stagione, ora aspetta che il Barcellona dia l’ultimo placet.

Raspadori non vede l’ora di andare al Napoli, non bisogna aspettare troppo per arrivare alla fumata bianca.

Questa è l’agenda con le tappe più significative, non le uniche…fino al 1°Settembre sai quanti …

