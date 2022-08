Alfredo Pedulla’: “Non solo Napoli per lui…”

Il giornalista Alfredo Pedullà, “ufficialmente” in vacanza, ha inviato un messaggio nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia “correggendo” Valentina Ballarini:

“Il Napoli è la società in pole per acquistare Giacomo Raspadori, ma non è vero che sul calciatore ci sia solo il club di Aurelio De Laurentiis. La vera novità è che l’interesse della Juventus per l’attaccante si fa sempre più concreto”.

La cronista Valentina Ballarini aveva dichiarato pochi minuti prima:

“Su Giacomo Raspadori non ci sono Inter e Juventus, ma solo il Napoli che però deve ancora trovare una intesa economica con il Sassuolo”. In realtà la Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo le partenze di Paulo Dybala e Alvaro Morata. E tra i nomi monitorati dalla Vecchia Signora ci sarebbe anche quello dell’attuale attaccante sia del Sassuolo che della Nazionale di Mancini.

