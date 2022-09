Alfredo Pedulla’: “Napoli con il 4-3-3…”

Questa sera, scenderanno in campo Glasgow Rangers e Napoli per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Sul sito di Alfredo Pedullà si possono leggere aggiornamenti di formazione in merito alle possibili scelte degli azzurri

. “Luciano Spalletti ripartirà dal consueto 4-3-3. In porta ci sarà Meret, davanti a lui sicuro del posto Kim mentre Ostigard (in vantaggio) insidia Rrahmani. Nessun dubbio sulle fasce: ci saranno Mario Rui e Di Lorenzo”.

“Lobotka in cabina di regia, ai suoi lati confermati Zambo Anguissa e Piotr Zielinski. Out Osimhen, Simeone parte in vantaggio su Raspadori. Out anche Lozano, confermati Politano e Kvaratskhelia”.

“Van Bronckhorst dovrebbe riproporre l’undici delle ultime settimane, considerando il riposo forzato dell’ultimo weekend a causa della scomparsa della Regina Elisabetta II”,

si legge sul portale del giornalista di Sportitalia in merito alle probabili scelte dei due allenatori.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati