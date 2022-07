Alfredo Pedullà: “Lo Celso? Solo se Zielinsky…”

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, ha dichiarato quanto segue su alcune operazioni di mercato riguardanti il Napoli, sia in entrata che in uscita. In particolar modo, il giornalista,ha spiegato le situazioni riguardanti il portiere Meret ed il polacco Piotr Zielinsky. Queste comunque le sue dichiarazioni:

Su Meret

“Per quanto riguarda il portiere friulano Alex Meret, il ragazzo ha qualcosa in ballo con il Torino di Cairo ed è per questo motivo che non firma con il club partenopeo. Dubito del resto che possa restare se dovesse inoltre arrivare un altro portiere importante in maglia azzurra”.

Su Zielinsky:

“Per quanto riguarda Lo Celso, parliamo di un profilo che piace molto ma il club di De Laurentiis deve fare cassa con Piotr Zielinski: il Napoli chiede 50 milioni di euro per lasciarlo partire. Lo Celso, invece, arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con i soldi di queste uscite, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli prenderebbe Giacomo Raspadori dal Sassuolo e l’attaccante Giovanni Simeone dall’Hellas Verona”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati