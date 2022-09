Alfredo Pedulla’: “La Juve “vuole” Giuntoli”

Alfredo Pedulla’, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato hai microfoni di Sportitalia, mettendo la cosiddetta pulce nell’ orecchio ai tifosi del Napoli, e lo stesso ADL, riguardante la posizione del DS azzurro Cristiano Giuntoli!.

La Juventus, infatti, sarebbe alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo e tra i nomi monitorati ci sarebbe anche quello di Giuntoli. Anche se la campagna acquisti e cessioni estiva è terminata da diverse settimane ormai, ma continuano i rumors. Ne ha parlato il giornalista che ha riferito quanto segue:

“Una notizia è certa: c’è il gradimento da parte della Juventus per l’attuale dirigente del Napoli. Un paio di volte la società bianconera ha mostrato il proprio interesse per il DS anche se non c’è mai stata una vera e propria trattativa. Ciò non significa necessariamente che Giuntoli andrà alla Juventus”.

Ha poi aggiunto nel corso del suo intervento…

“Il lavoro di Cristiano Giuntoli sul calciomercato è stato molto apprezzato. Incredibile quanto ha fatto il Direttore Sportivo. Fu molto criticato per gli acquisti di Rrahmani e Lobotka. Il primo ha dimostrato di essere un difensore molto affidabile, lo slovacco è uno dei centrocampisti più intelligenti in Europa. Giuntoli era stato accusato di avere fatto buttare al suo presidente 35 milioni per Raspadori, ma l’attaccante sta dimostrando il proprio valore”.

Ricordiamo che il contratto del Direttore Sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ha scadenza nel Giugno del 2024…Era l’estate del 2015, dove ci fu la rivoluzione, con l’avvento di Maurizio Sarri alla guida del Napoli. Sara’ il 9° anno l’ultimo di Giuntoli? Oppure ADL vorra’ continuare con lui? Al presidente la risposta!

